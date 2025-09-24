Virksomhedsoversigt
Ernst and Young
Ernst and Young People Operations Lønninger

Den gennemsnitlige People Operations samlede kompensation hos Ernst and Young spænder fra ARS 19.61M til ARS 27.32M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ernst and Young's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Almindeligt Interval
Muligt Interval
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

ARS 194.91M

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en People Operations hos Ernst and Young ligger på en årlig samlet kompensation på ARS 27,319,620. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ernst and Young for People Operations rollen er ARS 19,614,086.

