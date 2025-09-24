Virksomhedsoversigt
Ernst and Young
Ernst and Young Tekstforfatter Lønninger

Den gennemsnitlige Tekstforfatter samlede kompensation in India hos Ernst and Young spænder fra ₹360K til ₹492K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ernst and Young's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹390K - ₹462K
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹360K₹390K₹462K₹492K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

₹13.98M

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Tekstforfatter hos Ernst and Young in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹492,414. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ernst and Young for Tekstforfatter rollen in India er ₹359,676.

