Hardware Ingeniør kompensation in Sweden hos Ericsson spænder fra SEK 482K pr. year for JS5 til SEK 718K pr. year for JS7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Sweden udgør i alt SEK 616K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ericsson's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Hvad er karriereniveauerne hos Ericsson?

Inkluderede Stillinger

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Hardware Ingeniør hos Ericsson in Sweden ligger på en årlig samlet kompensation på SEK 909,897. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ericsson for Hardware Ingeniør rollen in Sweden er SEK 616,313.

