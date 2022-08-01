EquityZen Lønninger

EquityZen's løn spænder fra $70,350 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $237,308 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos EquityZen . Sidst opdateret: 9/12/2025