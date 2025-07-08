Equativ Lønninger

Equativ's løn spænder fra $52,330 i samlet kompensation om året for en Produktmanager i den lave ende til $105,498 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Equativ . Sidst opdateret: 11/23/2025