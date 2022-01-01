Equal Experts Lønninger

Equal Experts's løn spænder fra $42,771 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $299,495 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Equal Experts . Sidst opdateret: 9/12/2025