Virksomhedsoversigt
Equal Experts
Equal Experts Lønninger

Equal Experts's løn spænder fra $42,771 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $299,495 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Equal Experts. Sidst opdateret: 9/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $42.8K

Backend Softwareingeniør

Dataanalytiker
$61.2K
Ledelseskonsulent
$205K

Rekrutterer
$109K
Software Engineering Leder
$188K
Løsningsarkitekt
$299K
OSS

A função com maior remuneração relatada na Equal Experts é Løsningsarkitekt at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $299,495.
A remuneração total anual mediana relatada na Equal Experts é $148,650.

