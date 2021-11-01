EQRx Lønninger

EQRx's løn spænder fra $131,340 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $229,500 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos EQRx . Sidst opdateret: 11/23/2025