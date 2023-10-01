Virksomhedsoversigt
eQ Technologic
eQ Technologic Lønninger

eQ Technologic's løn spænder fra $21,310 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $88,896 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos eQ Technologic. Sidst opdateret: 9/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $28.9K

Backend Softwareingeniør

Produktdesigner
$21.3K
Software Engineering Leder
$88.9K

Løsningsarkitekt
$53.2K
OSS

Najbolje plaćena pozicija u eQ Technologic je Software Engineering Leder at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $88,896. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u eQ Technologic je $41,087.

