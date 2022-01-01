Virksomhedsoversigt
Epic Games
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Epic Games Lønninger

Epic Games's løn spænder fra $52,260 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $445,000 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Epic Games. Sidst opdateret: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Videospils Softwareingeniør

Produktmanager
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Softwareingeniørmanager
Median $400K
Projektmanager
Median $205K
Løsningsarkitekt
Median $238K
Bogholder
$76.4K
Forretningsanalytiker
$191K
Data Science Manager
$288K
Dataanalytiker
$161K
Finansanalytiker
$281K
Human Resources
$88K
Informationsteknolog (IT)
$67.6K
Marketingoperationer
$147K
Produktdesigner
$68.6K
Produktdesignmanager
$193K
Programmanager
$151K
Rekrutterer
$77.4K
Salg
$52.3K
Cybersikkerhedsanalytiker
$80.6K
Teknisk programmanager
$166K
Tillid og sikkerhed
$137K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
Options

Hos Epic Games er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Epic Games er Produktmanager at the L5 level med en årlig samlet kompensation på $445,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Epic Games er $166,165.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Epic Games

Relaterede virksomheder

  • Valve
  • Survios
  • Riot Games
  • Pocket Gems
  • Credit Karma
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.