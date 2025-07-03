Virksomhedsoversigt
Epic for Kids
Epic for Kids Lønninger

Epic for Kids's medianløn er $74,625 for en Projektmanager . Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Epic for Kids. Sidst opdateret: 11/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Projektmanager
$74.6K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Epic for Kids er Projektmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $74,625. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Epic for Kids er $74,625.

