Enfusion Lønninger

Enfusion's løn spænder fra $50,113 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $120,750 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Enfusion. Sidst opdateret: 9/6/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $121K

Full-Stack Softwareingeniør

Revisor
$116K
Forretningsanalytiker
$90.3K

IT-teknolog
$61K
Projektleder
$50.1K
Teknisk Programleder
$78.4K
Teknisk Skribent
$67.3K
OSS

The highest paying role reported at Enfusion is Software Ingeniør with a yearly total compensation of $120,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Enfusion is $78,390.

Andre ressourcer