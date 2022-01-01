Enfusion Lønninger

Enfusion's løn spænder fra $50,113 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $120,750 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Enfusion . Sidst opdateret: 9/6/2025