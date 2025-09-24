Virksomhedsoversigt
Endava
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt Lønninger

Endava Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in Romania hos Endava udgør i alt RON 298K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Endava's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total per år
RON 298K
Niveau
Senior Solution Architect
Grundløn
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
Bonus
RON 0
År i virksomheden
21 År
Års erfaring
23 År
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Endava in Romania ligger på en årlig samlet kompensation på RON 432,961. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Endava for Løsningsarkitekt rollen in Romania er RON 261,054.

