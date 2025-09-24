Software Ingeniør kompensation in Romania hos Endava spænder fra RON 90.9K pr. year for Software Engineer til RON 356K pr. year for Principal Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Romania udgør i alt RON 114K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Endava's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
