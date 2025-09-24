Virksomhedsoversigt
Endava
Endava Software Ingeniør Lønninger

Software Ingeniør kompensation in Romania hos Endava spænder fra RON 90.9K pr. year for Software Engineer til RON 356K pr. year for Principal Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Romania udgør i alt RON 114K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Endava's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 712K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Endava?

Inkluderede Stillinger

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Endava in Romania ligger på en årlig samlet kompensation på RON 355,581. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Endava for Software Ingeniør rollen in Romania er RON 113,589.

