Emumba Lønninger

Emumba's løn spænder fra $3,398 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $6,464 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Emumba . Sidst opdateret: 11/20/2025