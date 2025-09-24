Virksomhedsoversigt
Elsevier
Elsevier Produktleder Lønninger

Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in United States hos Elsevier udgør i alt $120K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Elsevier's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Elsevier
Product Manager
New York, NY
Total per år
$120K
Niveau
Product Manager 3
Grundløn
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
12 År
Hvad er karriereniveauerne hos Elsevier?

$160K

OSS

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Produktleder di Elsevier in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $276,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Elsevier untuk peranan Produktleder in United States ialah $130,000.

Andre ressourcer