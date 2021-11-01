Virksomhedsoversigt
ECS
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

ECS Lønninger

ECS's løn spænder fra $7,236 i samlet kompensation om året for en Maskiningeniør i den lave ende til $226,125 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ECS. Sidst opdateret: 9/6/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $140K

Data Ingeniør

Cybersikkerhedsanalytiker
Median $85K
Forretningsanalytiker
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data Science Leder
$151K
IT-teknolog
$89.6K
Marketing
$102K
Maskiningeniør
$7.2K
Programleder
$118K
Projektleder
$64.7K
Løsningsarkitekt
$181K
Teknisk Programleder
$226K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ECS on Teknisk Programleder at the Common Range Average level aastase kogutasuga $226,125. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ECS keskmine aastane kogutasu on $117,600.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ECS

Relaterede virksomheder

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer