Dublin City University Lønninger

Dublin City University's løn spænder fra $60,770 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $84,103 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dublin City University . Sidst opdateret: 11/23/2025