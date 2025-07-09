DSTA Lønninger

DSTAs løninterval spænder fra $60,214 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $156,800 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DSTA . Sidst opdateret: 8/18/2025