Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in United Kingdom hos DRW udgør i alt £152K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for DRW's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Total per år
£152K
Niveau
L1
Grundløn
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
0 År
Hvad er karriereniveauerne hos DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos DRW in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £247,926. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos DRW for Dataanalytiker rollen in United Kingdom er £119,314.

