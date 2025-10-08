Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør kompensation in United States hos Dropbox udgør i alt $326K pr. year for IC3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $307K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dropbox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$326K
$197K
$100K
$29.5K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)