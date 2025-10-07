Virksomhedsoversigt
Dropbox
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

  • San Francisco Bay Area

Dropbox Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in San Francisco Bay Area hos Dropbox spænder fra $175K pr. year for IC1 til $626K pr. year for IC5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in San Francisco Bay Area udgør i alt $374K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dropbox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Gennemsnit Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Entry Level)
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Se 3 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Dropbox in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $626,014. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dropbox for Full-Stack Softwareingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $358,250.

