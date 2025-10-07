Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Seattle Area hos Dropbox spænder fra $254K pr. year for IC2 til $380K pr. year for IC3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Seattle Area udgør i alt $250K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dropbox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)