Dropbox
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

  • Greater Chicago Area

Dropbox Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Greater Chicago Area

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Chicago Area hos Dropbox spænder fra $242K pr. year for IC2 til $374K pr. year for IC3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Chicago Area udgør i alt $328K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dropbox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$242K
$172K
$57K
$13K
IC3
$374K
$197K
$149K
$28.6K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Dropbox in Greater Chicago Area ligger på en årlig samlet kompensation på $451,300. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dropbox for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Greater Chicago Area er $258,000.

Andre ressourcer