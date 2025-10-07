UX Designer kompensation in United States hos Dropbox spænder fra $172K pr. year for IC1 til $411K pr. year for IC5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $309K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dropbox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)