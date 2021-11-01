Virksomhedskatalog
Dremio
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Dremio Lønninger

Dremios løninterval spænder fra $42,746 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $301,500 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dremio. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $212K
Kundeservice
$42.7K
Produktchef
$302K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Salg
$241K
Løsningsarkitekt
$177K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

El puesto con el salario más alto reportado en Dremio es Produktchef at the Common Range Average level con una compensación total anual de $301,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dremio es $211,500.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Dremio

Relaterede virksomheder

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer