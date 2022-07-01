Drata Lønninger

Drata's løn spænder fra $101,584 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $242,676 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Drata . Sidst opdateret: 9/9/2025