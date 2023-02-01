Draper Lønninger

Drapers løninterval spænder fra $94,525 i total kompensation årligt for en Elektroteknisk ingeniør i den nedre ende til $139,300 for en Programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Draper . Sidst opdateret: 8/18/2025