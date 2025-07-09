Virksomhedskatalog
Drager
Drager Lønninger

Dragers løninterval spænder fra $51,270 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $168,840 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Drager. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Maskiningeniør
$123K
Produktchef
$169K
Projektleder
$51.3K

Salg
$88.6K
Softwareingeniør
$86.4K

Fuld stakk softwareingeniør

Software Engineering Leder
$90.8K
Løsningsarkitekt
$106K
Ofte stillede spørgsmål

据报道，Drager最高薪的职位是Produktchef at the Common Range Average level，年总薪酬为$168,840。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Drager的年总薪酬中位数为$90,847。

