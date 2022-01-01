DraftKings Lønninger

DraftKingss løninterval spænder fra $86,028 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $302,625 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DraftKings . Sidst opdateret: 8/18/2025