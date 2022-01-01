Virksomhedskatalog
DraftKings
DraftKings Lønninger

DraftKingss løninterval spænder fra $86,028 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $302,625 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DraftKings. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Softwareingeniør
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Dataingeniør

Site Reliability-ingeniør

Software Engineering Leder
L7 $249K
L6 $303K
Produktchef
L8 $205K
L7 $193K

Forretningsanalytiker
Median $112K
Datascientist
Median $175K
Dataanalytiker
Median $90K
Produktdesigner
Median $148K
Data Science Leder
$265K
Finansanalytiker
$159K
Marketing
$124K
Programleder
$92.5K
Rekrutteringskonsulent
$86K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos DraftKings er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at DraftKings is Software Engineering Leder at the L6 level with a yearly total compensation of $302,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DraftKings is $175,000.

Andre ressourcer