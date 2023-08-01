DP World Lønninger

DP Worlds løninterval spænder fra $22,984 i total kompensation årligt for en Kundeservice-drift i den nedre ende til $108,463 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DP World . Sidst opdateret: 8/18/2025