Virksomhedskatalog
DP World
DP World Lønninger

DP Worlds løninterval spænder fra $22,984 i total kompensation årligt for en Kundeservice-drift i den nedre ende til $108,463 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DP World. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Softwareingeniør
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Produktchef
Median $77.8K
Software Engineering Leder
Median $78.9K

Kundeservice-drift
$23K
Dataanalytiker
$46.6K
Industriel designer
$81.6K
IT-specialist
$37.3K
Teknisk programleder
$108K
Teknisk forfatter
$41.4K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos DP World er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $108,463. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos DP World er $51,808.

Andre ressourcer