Virksomhedskatalog
Dow
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Dow Lønninger

Dows løninterval spænder fra $34,354 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $417,900 for en Finansanalytiker i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dow. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $103K

Forskningsvidenskabelig medarbejder

Maskiningeniør
Median $125K

Produktionsingeniør

Kemisk ingeniør
Median $104K

Forskningsingeniør

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datascientist
Median $164K
Revisor
$72.6K
Biomedicinsk ingeniør
$107K
Forretningsanalytiker
$103K
Virksomhedsudvikling
$95.7K
Dataanalytiker
$45.3K
Data Science Leder
$164K
Elektroteknisk ingeniør
$111K
Finansanalytiker
$418K
Hardwareingeniør
$130K
IT-specialist
$80.4K
Materialeteknisk ingeniør
$139K
Produktdesigner
$34.4K
Produktchef
$279K
Projektleder
$116K
Salg
$80.6K
Løsningsarkitekt
$209K
Teknisk programleder
$61.1K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Dow er Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $417,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Dow er $107,460.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Dow

Relaterede virksomheder

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer