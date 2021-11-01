Virksomhedskatalog
DoubleVerify
DoubleVerify Lønninger

DoubleVerifys løninterval spænder fra $67,609 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $340,290 for en Teknisk programleder i den øvre ende.

$160K

Softwareingeniør
Median $208K
Produktchef
Median $170K
Software Engineering Leder
Median $255K

Revisor
$113K
Forretningsanalytiker
$67.6K
Dataanalytiker
$108K
Datascientist
$249K
HR
$113K
Produktdesigner
$194K
Projektleder
$143K
Salg
$136K
Teknisk programleder
$340K
UX-forsker
$111K
Ofte stillede spørgsmål

El rol més ben pagat informat a DoubleVerify és Teknisk programleder at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $340,290. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a DoubleVerify és de $142,722.

Andre ressourcer