DoubleVerify Lønninger

DoubleVerifys løninterval spænder fra $67,609 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $340,290 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DoubleVerify . Sidst opdateret: 8/18/2025