Softwareingeniør kompensation in Canada hos Dotdash Meredith spænder fra CA$48.3K pr. year for Software Engineer 1 til CA$113K pr. year for Software Engineer 2. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$84.5K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dotdash Meredith's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Software Engineer 1
(Entry Level)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Dotdash Meredith in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$120,928. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dotdash Meredith for Softwareingeniør rollen in Canada er CA$84,541.

