Dotdash Meredith
  • Produktdesigner

  • UX Designer

Dotdash Meredith UX Designer Lønninger

Den gennemsnitlige UX Designer kompensationspakke in United States hos Dotdash Meredith udgør i alt $122K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dotdash Meredith's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Total per år
$122K
Niveau
L2
Grundløn
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Dotdash Meredith?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX Designer hos Dotdash Meredith in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $159,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dotdash Meredith for UX Designer rollen in United States er $122,000.

