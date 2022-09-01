Virksomhedskatalog
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Lønninger

Dotdash Merediths løninterval spænder fra $80,400 i total kompensation årligt for en Cybersikkerhedsanalytiker i den nedre ende til $162,180 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dotdash Meredith. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $144K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Produktchef
Median $145K
Marketing
$141K

Marketing-drift
$141K
Produktdesigner
$162K
Projektleder
$126K
Cybersikkerhedsanalytiker
$80.4K
Software Engineering Leder
$123K
Ofte stillede spørgsmål

