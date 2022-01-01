Virksomhedsoversigt
Domo
Domo Lønninger

Domo's løn spænder fra $22,928 i samlet kompensation om året for en Grafisk Designer i den lave ende til $183,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Domo. Sidst opdateret: 10/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $155K
Produktdesigner
Median $115K

UX Designer

Produktleder
Median $183K

Marketing
Median $183K
Administrativ Assistent
$44.8K
Data Scientist
$125K
Grafisk Designer
$22.9K
Rekrutterer
$141K
Salg
$163K
Software Engineering Leder
$159K
Teknisk Programleder
$77.4K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Domo er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Domo er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $183,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Domo er $140,700.

Andre ressourcer