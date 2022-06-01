Virksomhedsoversigt
Domino Data Lab
Domino Data Lab Lønninger

Domino Data Lab's løn spænder fra $165,825 i samlet kompensation om året for en Teknisk Skribent i den lave ende til $497,376 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Domino Data Lab. Sidst opdateret: 10/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $208K
Produktleder
Median $240K
Data Scientist
$247K

Finansanalytiker
$229K
Produktdesigner
$191K
Rekrutterer
$229K
Software Engineering Leder
$497K
Løsningsarkitekt
$171K
Teknisk Skribent
$166K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Domino Data Lab er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Domino Data Lab er $228,850.

