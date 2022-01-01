Virksomhedskatalog
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Lønninger

Dolby Laboratoriess løninterval spænder fra $87,720 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $537,300 for en Forretningsdriftsleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dolby Laboratories. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Softwareingeniør
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Forskningsvidenskabelig medarbejder

Produktchef
P3 $208K
P4 $265K
Forretningsdriftsleder
$537K

Forretningsudvikling
$400K
Datascientist
$299K
Elektroteknisk ingeniør
$122K
Finansanalytiker
$249K
Hardwareingeniør
$188K
HR
$87.7K
IT-specialist
$250K
Marketing
$292K
Marketing-drift
$381K
Produktdesigner
$183K
Projektleder
$116K
Salg
$151K
Salgsingeniør
$208K
Løsningsarkitekt
$138K
Teknisk programleder
$152K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Dolby Laboratories er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Dolby Laboratories er Forretningsdriftsleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $537,300. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Dolby Laboratories er $208,158.

Andre ressourcer