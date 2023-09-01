Virksomhedskatalog
Dojo
Dojo Lønninger

Dojos løninterval spænder fra $66,060 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $154,726 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dojo. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $129K

Fuld stakk softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $155K
Datascientist
$89.8K

IT-specialist
$66.1K
Produktdesigner
$107K
Produktchef
$117K
Ofte stillede spørgsmål

Den högst betalande rollen som rapporterats på Dojo är Software Engineering Leder med en årlig total kompensation på $154,726. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Dojo är $111,917.

