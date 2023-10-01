dLocal Lønninger

dLocal's løn spænder fra $16,838 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $103,478 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos dLocal . Sidst opdateret: 11/19/2025