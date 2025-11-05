Virksomhedsoversigt
Deutsche Bahn
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

  • Greater Rhine-Main Area

Deutsche Bahn Softwareingeniør Lønninger i Greater Rhine-Main Area

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Greater Rhine-Main Area hos Deutsche Bahn udgør i alt €65.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Deutsche Bahn's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Total per år
€65.1K
Niveau
L2
Grundløn
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area ligger på en årlig samlet kompensation på €106,746. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Deutsche Bahn for Softwareingeniør rollen in Greater Rhine-Main Area er €60,513.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Deutsche Bahn

Relaterede virksomheder

  • Snap
  • Stripe
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer