Den gennemsnitlige Teknisk programmanager samlede kompensation in United States hos Department of Veterans Affairs spænder fra $97.8K til $137K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Department of Veterans Affairs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$106K - $123K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$97.8K$106K$123K$137K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Department of Veterans Affairs?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk programmanager hos Department of Veterans Affairs in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $136,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Department of Veterans Affairs for Teknisk programmanager rollen in United States er $97,750.

