Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Chief of Staff Lønninger

Den gennemsnitlige Chief of Staff samlede kompensation in United States hos Department of Veterans Affairs spænder fra $111K til $155K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Department of Veterans Affairs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$120K - $139K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$111K$120K$139K$155K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Chief of Staff hos Department of Veterans Affairs in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $154,700. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Department of Veterans Affairs for Chief of Staff rollen in United States er $110,500.

