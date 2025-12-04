Virksomhedsoversigt
Dentons
Dentons Venturekapitalist Lønninger

Den gennemsnitlige Venturekapitalist samlede kompensation in United States hos Dentons spænder fra $336K til $468K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dentons's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$360K - $424K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$336K$360K$424K$468K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Dentons?

Associate

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Venturekapitalist hos Dentons in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $468,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dentons for Venturekapitalist rollen in United States er $336,000.

