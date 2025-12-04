Virksomhedsoversigt
Dental Dreams
Dental Dreams Bogholder Lønninger

Den gennemsnitlige Bogholder samlede kompensation in United States hos Dental Dreams spænder fra $41K til $59.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dental Dreams's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$46.5K - $54K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$41K$46.5K$54K$59.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Bogholder hos Dental Dreams in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $59,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dental Dreams for Bogholder rollen in United States er $41,000.

