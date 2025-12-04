Virksomhedsoversigt
DENSO
DENSO Bogholder Lønninger

Den gennemsnitlige Bogholder samlede kompensation in United States hos DENSO spænder fra $58.3K til $85K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for DENSO's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$67K - $76.3K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$58.3K$67K$76.3K$85K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Bogholder hos DENSO in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $84,960. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos DENSO for Bogholder rollen in United States er $58,320.

