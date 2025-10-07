Virksomhedsoversigt
Deloitte
Deloitte Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Greater Dublin Area

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Dublin Area hos Deloitte spænder fra €31.7K pr. year for L1 til €72.9K pr. year for L3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Dublin Area udgør i alt €66.8K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Deloitte's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
Analyst(Entry Level)
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
Consultant
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
Senior Consultant
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Deloitte er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Deloitte in Greater Dublin Area ligger på en årlig samlet kompensation på €100,695. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Deloitte for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Greater Dublin Area er €61,497.

Andre ressourcer