Den gennemsnitlige Produktdesignmanager samlede kompensation in China hos Dell Technologies spænder fra CN¥869K til CN¥1.24M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dell Technologies's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$140K - $163K
China
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$122K$140K$163K$174K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Dell Technologies er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesignmanager hos Dell Technologies in China ligger på en årlig samlet kompensation på CN¥1,239,548. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dell Technologies for Produktdesignmanager rollen in China er CN¥868,743.

Andre ressourcer

