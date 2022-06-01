Deepgram Lønninger

Deepgrams løninterval spænder fra $139,300 i total kompensation årligt for en Løsningsarkitekt i den nedre ende til $172,480 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Deepgram . Sidst opdateret: 8/9/2025