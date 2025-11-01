Virksomhedsoversigt
Databricks
Databricks Cybersikkerhedsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker samlede kompensation hos Databricks spænder fra $145K til $197K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Databricks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$155K - $187K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$145K$155K$187K$197K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos Databricks ligger på en årlig samlet kompensation på $197,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Databricks for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er $144,500.

Andre ressourcer